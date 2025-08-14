خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراق «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» را به شدت محکوم کرد

عراق «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» را به شدت محکوم کرد
کد خبر : 1673736
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری این کشور اظهارات صادره از سوی رژیم اشغالگر درباره آنچه «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» نامیده می‌شود، به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزارت خارجه عراق امروز -پنج‌شنبه- در بیانیه ای اعلام کرد که بغداد اظهارات صادره از سوی رژیم اشغالگر را درباره آنچه «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» نامیده می‌شود، به شدت محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این وزارتخانه اشاره کرد: «این اظهارات به‌روشنی از طمع‌ورزی‌های توسعه‌طلبانه این رژیم پرده برمی‌دارد.»

وزارت خارجه عراق تأکید کرد که هدف این رژیم برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.

این وزارتخانه افزود: «این اظهارات تحریک‌آمیز، تعرضی آشکار به حاکمیت کشورها و نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود؛ امری که نیازمند موضع‌گیری شفاف و قاطع عربی و بین‌المللی برای مقابله با چنین سیاست‌هایی است.»


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور