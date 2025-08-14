به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزارت خارجه عراق امروز -پنج‌شنبه- در بیانیه ای اعلام کرد که بغداد اظهارات صادره از سوی رژیم اشغالگر را درباره آنچه «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» نامیده می‌شود، به شدت محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این وزارتخانه اشاره کرد: «این اظهارات به‌روشنی از طمع‌ورزی‌های توسعه‌طلبانه این رژیم پرده برمی‌دارد.»

وزارت خارجه عراق تأکید کرد که هدف این رژیم برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.

این وزارتخانه افزود: «این اظهارات تحریک‌آمیز، تعرضی آشکار به حاکمیت کشورها و نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود؛ امری که نیازمند موضع‌گیری شفاف و قاطع عربی و بین‌المللی برای مقابله با چنین سیاست‌هایی است.»





انتهای پیام/