سازمان ملل گزارش داد:
احتمال ارتکاب جنایات جنگی در درگیریهای سوریه
سازمان ملل از از احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط هر دو گروه درگیر در خشونتهای فرقهای سوریه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک تیم از محققان سازمان ملل در گزارشی که امروز -پنجشنبه- منتشر شد، اعلام کرد که احتمالا اعضای نیروهای دولت موقت سوریه و همچنین جنگجویان وفادار به حاکمان سابق این کشور، در جریان وقوع خشونتهای فرقهای در مناطق ساحلی سوریه که به مجموعهای از قتل عامهای ماه مارس منجر شد، جنایات جنگی مرتکب شدهاند.
طبق گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه، حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر، بیشترشان غیرنظامی بودند، در جریان خشونتهایی که عمدتا جوامع علوی را هدف قرار داده بود، کشته شدند و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
«پائولو سرجیو پینهیرو» رئیس این کمیسیون، در بیانیهای که همراه با این گزارش منتشر شد، گفت: «ابعاد و وحشیگری خشونت مستند شده در گزارش ما عمیقا نگران کننده است».