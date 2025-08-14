هشدار بیش از ۱۰۰ سازمان بینالمللی غیردولتی درباره محدودیتهای اسرائیل علیه ارسال کمک به غزه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بیش از ۱۰۰ سازمان بینالمللی غیردولتی با صدور بیانیهای نسبت به محدودیتهای اعمالشده توسط رژیم صهیونیستی در ارسال کمک به غزه هشدار دادند.
طبق این گزارش، بیش از ۱۰۰ سازمان بینالمللی غیر دولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که قواعد و محدودیتهای جدید رژیم صهیونیستی مانع رساندن کمکهای حیاتی آنها به نوار غزه میشود.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، این سازمانها تأکید کردند که مقامات رژیم صهیونیستی درخواستهای دهها سازمان برای وارد کردن کمکها و منابع نجاتبخش به غزه را رد کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که تنها در ماه گذشته میلادی دستکم ۶۰ درخواست برای ورود کمکها به غزه رد شد.