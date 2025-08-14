خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی غیردولتی درباره محدودیت‌های اسرائیل علیه ارسال کمک به غزه

هشدار بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی غیردولتی درباره محدودیت‌های اسرائیل علیه ارسال کمک به غزه
کد خبر : 1673704
لینک کوتاه کپی شد.

بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی غیردولتی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی در ارسال کمک به غزه هشدار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی غیردولتی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی در ارسال کمک به غزه هشدار دادند.

طبق این گزارش، بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی غیر دولتی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که قواعد و محدودیت‌های جدید رژیم صهیونیستی مانع رساندن کمک‌های حیاتی آنها به نوار غزه می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، این سازمان‌ها تأکید کردند که مقامات رژیم صهیونیستی درخواست‌های ده‌ها سازمان برای وارد کردن کمک‌ها و منابع نجات‌بخش به غزه را رد کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که تنها در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۶۰ درخواست برای ورود کمک‌ها به غزه رد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور