وزیر خارجه مصر خبر داد:

آغاز آموزش ۵ هزار افسر پلیس برای استقرار در غزه

وزیر خارجه مصر تاکید کرد که کشورش آموزش ۵ هزار افسر پلیس فلسطینی را برای استقرار در غزه آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصرتاکید کرد که کشورش هیچ تصمیم غیرمسئولانه‌ای از سوی اسرائیل را نخواهد پذیرفت.

وی تأکید کرد که مصر در تمام سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ وحشیانه‌ای که اسرائیل به راه انداخته است، تلاش می‌کند.

عبدالعاطی افزود: «موضع مصر روشن است و اگر طرف اسرائیلی و طرف فلسطینی به نمایندگی از حماس، حسن نیت داشته باشند، کاملا قادر به دستیابی به توافق است تا جنگ و کارزار گرسنگی سیستماتیک و مداوم علیه نوار غزه را متوقف کند».

وی تاکید کرد که مصر آموزش ۵ هزار افسر پلیس فلسطینی را برای استقرار در غزه آغاز کرده است.

عبدالعاطی گفت که فهرست‌های مشخصی از افسران پلیس فلسطینی که در حال حاضر در اردوگاه‌های مصر با همکاری اردن آموزش می‌بینند، برای استقرار در غزه به دلیل خلأ امنیتی فعلی در نوار غزه تهیه شده است.

وی تاکید کرد که استقرار نیروهای پلیس و بازسازی نوار غزه تحت نظارت نخست وزیر فلسطین خواهد بود که پس از توافق آتش‌بس در کنفرانس بین‌المللی قاهره برای بازسازی غزه شرکت خواهد کرد.

وزیر خارجه مصر گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق یک کمیته ویژه، نوار غزه را اداره خواهد کرد.

وی تأکید کرد که در طول کنفرانس چندین کارگاه آموزشی از جمله نحوه آرایش پلیس و نحوه توسعه و بازسازی برگزار خواهد شد.

عبدالعاطی ادامه داد: «سیاست فعلی اسرائیل مبتنی بر تحمیل هژمونی و توسل به زور است، زیرا هدف آن گسترش عملیات نظامی در داخل نوار غزه و هموار کردن راه برای کنترل کامل آن است».

 

