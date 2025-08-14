خبرگزاری کار ایران
شهادت ۱۰۰ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته در پی بمباران اسرائیل

شهادت ۱۰۰ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته در پی بمباران اسرائیل
کد خبر : 1673647
۱۰۰ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از   مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که در پی حملات ارتش رژیم اشغالگر رژیم صهیونیستی به این باریکه از بامداد چهارشنبه تا کنون ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، ۶۱ نفر از این افراد در صف دریافت غذا و کمک‌های بشردوستانه هدف شلیک گلوله نظامیان ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می دهد.

 

 

 

 

