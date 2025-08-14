خبرگزاری کار ایران
شلیک موشک از یمن به سمت سرزمین های اشغالی
کد خبر : 1673603
ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از خاک یمن به سمت سرزمین های اشغالی خبر داد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنجشنبه- از شلیک موشک از خاک یمن به سمت سرزمین های اشغالی خبر داد.

طبق این گزارش، منابع خبری اعلام کردند که مواضع رژیم صهیونیستی در حمله موشکی یمن  هدف قرار گرفته شدند.

 ارتش رژیم صهیونیستی لحظاتی پس از شلیک موشک یمنی تاکید کرد که شلیک موشک از خاک یمن را شناسایی کرده است.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت»نیز مدعی شد: «موشکی که از یمن شلیک شده بود، توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شد».

منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که صدای انفجارهایی در مرکز اراضی اشغالی شنیده شد.

منابع مذکور تاکید کردند که به دنبال این حادثه سامانه‌های پدافندی فعال شده‌اند.

در همین راستا، وبگاه‌های ناوبری هوایی گزارش داد که پروازهای فرودگاه «بن‌گوریون» در تل‌آویو به دلیل شلیک موشک از یمن به حالت تعلیق درآمده است.

 

