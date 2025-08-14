به گزارش ایلنا به نقل از کی سی ان ای، «کیم یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی، ادعای پاسخ پیونگ‌یانگ به پیشنهاد صلح سئول را امید واهی خواند.

وی امروز -پنج‌شنبه- گفت که این کشور هرگز بلندگوهای تبلیغاتی را برنچیده و چنین کاری نخواهد کرد و باور کره جنوبی مبنی بر اینکه پیونگ‌یانگ به پیشنهادهای صلحش پاسخ می‌دهد را یک «رؤیای واهی» خواند.

کیم یو جونگ همچنین گفت تغییرات اعمال‌شده در برنامه مانورهای مشترک سالانه کره جنوبی و آمریکا اقدامی بیهوده است که نیت خصمانه این متحدان را تغییر نمی‌دهد.

وی در هفته‌های اخیر اقدامات دولت جدید لیبرال کره جنوبی برای کاهش تنش میان دو کره را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به کی‌سی‌ان‌ای، کیم یو جونگ گفت: «اطمینان دارم که سیاست سئول در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره تغییر نکرده و هرگز تغییر نخواهد کرد».

پیشتر ارتش کره جنوبی اعلام کرد که تحرکاتی از سوی ارتش همسایه شمالی برای برچیدن برخی بلندگوهای تبلیغاتی که به سمت جنوب قرار داشتند مشاهده کرده، آن هم پس از آنکه کره جنوبی اقدام مشابهی انجام داد.

در همین حال ستاد مشترک ارتش سئول امروز گفت که همچنان بر ارزیابی خود از فعالیت‌های مشاهده‌شده در بخش‌هایی از مرز پایبند است و همچنان وضعیت را زیر نظر دارد.

