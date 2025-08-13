حمایت ۷ کشور از نامزدی ترامپ برای جایزه نوبل

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ سفید لیست رهبران ۷ کشور را فاش کرد که از نامزدی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح نوبل حمایت کرده‌اند.

این لیست شامل «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، «بریس الیگوی نگوئما» رئیس‌جمهور گابن، «بنیامین نتایناهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «هون مانت» نخست وزیر کامبوج، «الیویه ندوهونگیره» وزیرخارجه رواندا و همچنین دولت پاکستان است.

در تاریخ بیستم جولای دولت پاکستان نامزدی ترامپ را برای صلح نوبل ۲۰۲۶ را به دلیل میانجی‌گری در حل و فصل درگیری نظامی این کشور با هند پیشنهاد کرد.

نتانیاهو نیز در تاریخ هشتم جولایبه دلیل آنچه «تلاش های وی برای تضمین صلح و ثبات در جهان وخصوصا خاور میانه» عنوان کرد از حمایت از ترامپ جهت نامزدی جایزه نوبل خبر داد.

نخست‌وزیر کامبوج نیز در تاریخ هفتم رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل نقش داشتن در بازگرداندن صلح در مرز این کشور با تایلند، برای صلح نوبل نامزد کرد.

نخست‌وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان نیز پس از آنکه «باکو» و «ایروان» بیانیه خود را در مورد حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه در« واشنگتن» امضا کردند، قصد خود را برای نامزدی مشترک ترامپ برای دریافت این جایزه اعلام کردند.

انتهای پیام/