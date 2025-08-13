به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا)، امروز -چهارشنبه- گزارش داد که در بحبوحه بحران انسانی در غزه، حداقل ۱۰۰ کودک بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

در مورد وضعیت انسانی در غزه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد‌ خاطرنشان کرد که وزارت بهداشت غزه گزارش داده است که تعداد کودکانی که از اکتبر ۲۰۲۳ بر اثر سوء تغذیه به شهادت رسیده‌اند، از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد که یک سوم از جمعیت غزه برای چند روز متوالی بدون غذا می‌مانند و سوء تغذیه حاد در حال افزایش است و ۳۰۰ هزار کودک در معرض خطر جدی قرار دارند.

