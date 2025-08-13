رهبران اروپا خواهان توافق بر سر اوکراین هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به زودی با چندین رهبر اروپایی گفت‌وگو خواهد کرد.

ترامپ همچنین با ابراز عقیده خود مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی واقعا علاقه‌مند به دستیابی به توافقی برای حل مناقشه اوکراین هستند، در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «من به زودی با رهبران اروپایی صحبت خواهم کرد. آنها افراد خوبی هستند که می‌خواهند به توافق برسند».

پیش از این خبرگزاری آلمان گزارش داده بود که سران کشورها و دولت‌های اروپایی تلاش خواهند کرد تا پیش از نشست ایالات متحده و روسیه، موضعی واحددر برابر دونالد ترامپ اتخاذ کنند.

