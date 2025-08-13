خبرگزاری کار ایران
حق وتوی آمریکا، نقش شورای امنیت را فلج می‌کند

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که استفاده ایالات متحده از حق وتو، نقش شورای امنیت را فلج می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «وارسن آقابکیان»، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -چهارشنبه- تاکید کرد که استفاده ایالات متحده از حق وتو ، نقش شورای امنیت را فلج می‌کند و مانع از برداشتن هرگونه گام جدی برای پایان دادن به جنگ نسل کشی اسرائیل در نوار غزه می‌شود.

وی افزود که وتوی ایالات متحده،‌ مانعی واقعی بر سر راه عدالت بین‌المللی است و به اشغالگران اسرائیلی پوشش سیاسی می‌دهد تا بدون پاسخگویی به تجاوز خود ادامه دهند.

آقابکیان تاکید کرد که مردم فلسطین نیز به دلیل سکوت جهان و سیاست استانداردهای دوگانه جان خود را از دست می‌دهند. 

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که شورای امنیت گروگان وتوی ایالات متحده شده است، بنابراین لازم است کشورها خارج از چارچوب شورا اقدام کنند.

آقابکیان همچنین خواستار فعال شدن سایر مسیرهای قانون مانند دادگاه کیفری بین‌المللی در کنار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی از طریق تحریم‌علیه اشغالگران اسرائیلی شد.

وی تاکید کرد که اسرائیل همچنان به سرپیچی از قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد و خود را فراتر از قانون می‌داند.

آقابکیان افزود: «هیچ تماس مستقیمی با ایالات متحده وجود ندارد، اما ما می‌خواهیم به هر طریقی صدای خود را به گوش دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور و اطرافیانش برسانیم». 

 

 

