بیروت به همکاری با تهران در چارچوب حاکمیت ملی علاقمند است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس‌جمهور لبنان در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تاکید کرد که بیروت به همکاری با تهران در چارچوب حاکمیت ملی و دوستی مبتنی بر احترام متقابل علاقه‌مند است.

«ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان امروز -چهارشنبه- میزبان ‌علی لاریجانی‌ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. رئیس‌جمهور لبنان در این دیدار اعلام کرد که «لبنان به همکاری با ایران در چارچوب حاکمیت ملی و دوستی مبتنی بر احترام متقابل علاقه‌مند است». طبق بیانیه ریاست‌جمهور لبنان، عون در ادامه این دیدار گفت: «لحنی که اخیرا از برخی از مسوولان ایرانی شنیدیم، کمک‌کننده نیست و دوستی که ما می‌خواهیم لبنان و ایران را به یکدیگر نزدیک کند، نباید با یک گروه یا تشکل لبنانی محقق شده بلکه باید با تمام لبنانی‌ها باشد.»

