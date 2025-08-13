مسکو جزئیات کریدور زنگزور را بررسی خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، خبرگزاری تاس به نقل از منبعی در وزارت ‌‌خارجه روسیه گزارش داد که مسکو جزئیات پروژه کریدور حمل و نقل بین ارمنستان و آذربایجان (سیونیک)‌ بررسی خواهد کرد.

این مطلب را «الکسی فادیف»، معاون مدیر بخش اطلاعات و انتشارات وزارت ‌خارجه روسیه، در یک نشست خبری بیان کرد و گفت: «در مورد گذرگاه زنگزور وزارت ‌خارجه روسیه جزئیات این پروژه را که هنوز منتشر نشده است، بررسی خواهد کرد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، دخالت نیروهای خارج از منطقه در قفقاز جنوبی باید دستور کار صلح را پیش ببرد، نه اینکه مشکلات یا گسل‌های جدیدی ایجاد کند.»

وی ادامه داد: «ما همچنین بر لزوم در نظر گرفتن عواملی مانند عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور مرزبانان روسیه در منطقه سیونیک تأکید کردیم. این عوامل باید هنگام تصمیم‌گیری برای رفع انسداد مسیرهای حمل و نقل در منطقه در نظر گرفته شوند.»

