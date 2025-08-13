خبرگزاری کار ایران
مسکو جزئیات کریدور زنگزور را بررسی خواهد کرد

کد خبر : 1673423
خبرگزاری تاس به نقل از منبعی در وزارت ‌‌خارجه روسیه گزارش داد که مسکو جزئیات پروژه کریدور حمل و نقل بین ارمنستان و آذربایجان (سیونیک)‌ بررسی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، خبرگزاری تاس به نقل از منبعی در وزارت ‌‌خارجه روسیه گزارش داد که مسکو جزئیات پروژه کریدور حمل و نقل بین ارمنستان و آذربایجان (سیونیک)‌ بررسی خواهد کرد.

این مطلب را «الکسی فادیف»، معاون مدیر بخش اطلاعات و انتشارات وزارت ‌خارجه روسیه، در یک نشست خبری بیان کرد و گفت: «در مورد گذرگاه زنگزور وزارت ‌خارجه روسیه جزئیات این پروژه را که هنوز منتشر نشده است، بررسی خواهد کرد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، دخالت نیروهای خارج از منطقه در قفقاز جنوبی باید دستور کار صلح را پیش ببرد، نه اینکه مشکلات یا گسل‌های جدیدی ایجاد کند.»

وی ادامه داد: «ما همچنین بر لزوم در نظر گرفتن عواملی مانند عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور مرزبانان روسیه در منطقه سیونیک تأکید کردیم. این عوامل باید هنگام تصمیم‌گیری برای رفع انسداد مسیرهای حمل و نقل در منطقه در نظر گرفته شوند.»

 

انتهای پیام/
