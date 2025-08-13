خبرگزاری کار ایران
رئیس ستاد ارتش اسرائیل طرح اشغال شهر غزه را تایید کرد

رئیس ستاد ارتش اسرائیل طرح اشغال شهر غزه را تایید کرد
ارتش رژیم صهیونیستی ‌اعلام کرد رئیس ستاد ارتش این رژیم طرح اشغال شهر غزه را که قبلا در کابینه امنیتی ‌به تصویب رسیده بود، تایید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که رئیس ستاد ارتش این رژیم طرح اشغال شهر غزه را که قبلا در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده بود، تایید کرد.

 در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است‌ که رئیس ستاد ارتش این رژیم  امروز در نشستی با حضور اعضای ستاد مشترک ارتش و نمایندگان شاباک و دیگر مقامات اسرائیلی، طرح اقدام ارتش در نوار غزه را تایید کرد.

در این نشست، دستاوردهای ادعایی ارتش اسرائیل تاکنون از جمله عملیات روز گذشته در منطقه الزیتون، بررسی شد.

همچنین طرح ویژه گام‌های بعدی در نوار غزه، طبق دستور مقامات سیاسی، تصویب شد.

 

