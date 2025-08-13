اروپا به دنبال موضعی واحد با ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، سران کشورهای اروپایی پیش از نشست روسیه و آمریکا، تلاش خواهند کرد تا موضعی واحد با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اتخاذ کنند.

به گزارش این خبرگزاری، اروپایی‌ها و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نگران این هستند که ترامپ در دیدار خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا با تسلیم اراضی اوکراینی به روسیه موافقت کند.اقدامی که کی‌یف مطلقا با آن مخالف است.

بر اساس این گزارش، اروپایی‌ها و زلنسکی احتمالا خواستار آن هستند که ترامپ بدون مشاوره با آنها، توافقی با رئیس‌جمهور روسیه نداشته باشد.

«استفان کورنلیوس» سخنگوی دولت آلمان نیز گفت: «مذاکرات باید بر گزینه‌ها برای افزایش فشار بر روسیه و همچنین آماده سازی برای مذاکرات احتمالی صلح متمرکز باشد و ادعای سرزمینی مرتبط و مسائل امنتی مورد بحث قرار بگیرد».

انتهای پیام/