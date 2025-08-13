رئیس دولت کره جنوبی به توکیو میرود
رئیسجمهور کره جنوبی، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آگوست برای گفتوگو با نخستوزیر ژاپن به توکیو سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آگوست برای گفتوگو با نخستوزیر ژاپن به توکیو سفر خواهد کرد.
این اجلاس امروز -چهارشنبه- از سوی سئول اعلام شد.
این در حالی است که قرار است لی سپس در ۲۵ آگوست برای اولین گفتوگوی رو در رو با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به واشنگتن سفر کند.
لی و ایشیبا برای اولین بار در ماه ژوئن در حاشیه اجلاس گروه هفت در کانادا با هم ملاقات کردند.