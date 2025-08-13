خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف در نشست آلاسکا شرکت می‌کند

لاوروف در نشست آلاسکا شرکت می‌کند
کد خبر : 1673365
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که ‌وزیر خارجه این کشور، در اجلاس روسیه و آمریکا در آلاسکا در ۱۵ آگوست شرکت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکسی فادیف»، معاون سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه این کشور، در اجلاس مسکو-‌واشنگتن‌ در آلاسکا در ۱۵ آگوست شرکت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: «می‌توانم شرکت لاوروف در این رویداد که قرار است روز جمعه در آلاسکا برگزار شود را تأیید کنم.»

وی گفت: «همانطور که همه ما می‌دانیم، روابط بین دو کشور به ویژه در دولت‌های قبلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ما انتظار داریم که این نشست به رهبران اجازه دهد تا بر طیف وسیعی از مسائل، از بحران اوکراین گرفته تا موانعی که مانع گفتگوی عادی و معنادار می‌شود، تمرکز کنند، که برای تضمین صلح و ثبات بین‌المللی بسیار مهم است.»

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور