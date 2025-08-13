به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکسی فادیف»، معاون سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه این کشور، در اجلاس مسکو-‌واشنگتن‌ در آلاسکا در ۱۵ آگوست شرکت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: «می‌توانم شرکت لاوروف در این رویداد که قرار است روز جمعه در آلاسکا برگزار شود را تأیید کنم.»

وی گفت: «همانطور که همه ما می‌دانیم، روابط بین دو کشور به ویژه در دولت‌های قبلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ما انتظار داریم که این نشست به رهبران اجازه دهد تا بر طیف وسیعی از مسائل، از بحران اوکراین گرفته تا موانعی که مانع گفتگوی عادی و معنادار می‌شود، تمرکز کنند، که برای تضمین صلح و ثبات بین‌المللی بسیار مهم است.»

