استونی یک دیپلمات روس را اخراج کرد
استونی یک دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، استونی یک دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد.
وزارت خارجه استونی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که تصمیم گرفته است یک دیپلمات روسی را به دلیل «مداخله مداوم» در امور این کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا اخراج کند.
وزیر خارجه استونی، در بیانیهای اعلام کرد که «دیپلمات مورد نظر مستقیماً و به طور فعال در تضعیف نظم قانونی و حقوقی استونی دست داشته است.»
وی افزود: «مداخله مداوم سفارت روسیه در امور داخلی جمهوری استونی باید پایان یابد.»