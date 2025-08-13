استونی یک دیپلمات روس را اخراج کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، استونی یک دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد.

وزارت ‌خارجه استونی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که تصمیم گرفته است یک دیپلمات روسی را به دلیل «مداخله مداوم» در امور این کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا اخراج کند.

‌وزیر ‌خارجه استونی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دیپلمات مورد نظر مستقیماً و به طور فعال در تضعیف نظم قانونی و حقوقی استونی دست داشته است.»

وی افزود: ‌«مداخله مداوم سفارت روسیه در امور داخلی جمهوری استونی باید پایان یابد.»

انتهای پیام/