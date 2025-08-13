اسرائیل به دنبال تضعیف و بی ثبات کردن سوریه است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه در نشست مطبوعاتی مشترک با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در آنکارا تاکید کرد که برخی طرف‌ها خواهان برقراری ثبات در سوریه نیستند.

فیدان گفت که سوریه به دنبال برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه و جهان است.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مشکلات و چالش‌هایی سر راه سوریه قرار دارد، تاکید کرد: «ما برای مقابله با این مشکلات، هماهنگ عمل می کنیم».

فیدان همچنین تاکید کرد که سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل به سوریه نیز کشیده شده و اسرائیل به دنبال تضعیف سوریه و بی ثبات کردن آن است.

وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر تلاش‌هایی برای حل بحران «سویداء» انجام می‌شود.

فیدان تاکید کرد که ترکیه نمی تواند نسبت به تحولات و وقایع کنونی سوریه بی تفاوت باشد.

وی افزود: «کردهای سوریه قصد سلاح زمین گذاشتن ندارند و نیروهای دموکراتیک سوریه به توافق با دولت سوریه پایبند نبوده‌اند».

