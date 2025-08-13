خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیدان:

اسرائیل به دنبال تضعیف و بی ثبات کردن سوریه است

اسرائیل به دنبال تضعیف و بی ثبات کردن سوریه است
کد خبر : 1673321
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال تضعیف و بی ثبات کردن سوریه است.

 به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه در نشست مطبوعاتی مشترک با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در آنکارا تاکید کرد که برخی طرف‌ها خواهان برقراری ثبات در سوریه نیستند. 

فیدان گفت که سوریه به دنبال برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه و جهان است. 

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مشکلات و چالش‌هایی سر راه سوریه قرار دارد، تاکید کرد: «ما برای مقابله با این مشکلات، هماهنگ عمل می کنیم». 

فیدان همچنین تاکید کرد که سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل به سوریه نیز کشیده شده و اسرائیل به دنبال تضعیف سوریه و بی ثبات کردن آن است. 

وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر تلاش‌هایی برای حل بحران «سویداء» انجام می‌شود. 

فیدان تاکید کرد که ترکیه نمی تواند نسبت به تحولات و وقایع کنونی سوریه بی تفاوت باشد.

وی افزود: «کردهای سوریه قصد سلاح زمین گذاشتن ندارند  و نیروهای دموکراتیک سوریه به توافق با دولت سوریه پایبند نبوده‌اند». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور