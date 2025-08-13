بازداشت ۱۰ فلسطینی در کرانه باختری از سوی نیروهای اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اسرائیلی ۱۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.

دفتر رسانه‌ای زندانیان فلسطینی ‌اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در یورش‌هایی در سراسر کرانه باختری اشغالی، ۱۰ فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

به گزارش این دفتر، این دستگیری‌ها در قلقیلیه، نابلس و الخلیل رخ داده است.

این گزارش افزود که سه زندانی آزاد‌شده و یک جوان ۱۷ ساله در میان دستگیرشدگان هستند.

انتهای پیام/