بازداشت ۱۰ فلسطینی در کرانه باختری از سوی نیروهای اسرائیل
نیروهای اسرائیلی ۱۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اسرائیلی ۱۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.
دفتر رسانهای زندانیان فلسطینی اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در یورشهایی در سراسر کرانه باختری اشغالی، ۱۰ فلسطینی را دستگیر کردهاند.
به گزارش این دفتر، این دستگیریها در قلقیلیه، نابلس و الخلیل رخ داده است.
این گزارش افزود که سه زندانی آزادشده و یک جوان ۱۷ ساله در میان دستگیرشدگان هستند.