خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

زلنسکی با مردم اوکراین در جنگ است

زلنسکی با مردم اوکراین در جنگ است
کد خبر : 1673268
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که رئیس‌جمهور اوکراین در جنگ با مردم کشورش است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین  نه با روسیه بلکه با مردم اوکراین می‌جنگد.

زاخارووا گفت: «زلنسکی نه با روسیه بلکه با مردم اوکراین می‌جنگد تا آنها را نابود کند».

وی درباره امتناع رژیم کی‌یف از پذیرش هزار سرباز اسیر اوکراینی در چارچوب عملیات تبادل افزود: «زلنسکی عملا نه علیه روسیه بلکه علیه مردم اوکراین می‌جنگد. ماموریت او که توسط برخی برای او تعیین شده است، نابودی مردم اوکراین تحت پرچم ملی‌گرایی و نوعی هویت ملی غیرقابل درک است و در این فرآیند سعی در نابودی جسمی آنها دارد. مقام‌های فعلی کی‌یف به شهروندان اوکراینی چه زنده و چه مرده نیازی ندارند».

زاخارووا به سکوت رژیم کی‌یف درباره پذیرش هزاران سرباز اسیر اوکراینی در چارچوب عملیات  تبادل اسرا تاکید کرد.

پیش از این «ولادیمیر مدینسکی»، دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس هیئت مذاکره کننده با اوکراین تاکید کرد که کی‌یف در جریان عملیات اخیر تبادل اسرا از بازگرداندن هزار سرباز از نیروهای مسلح خود خودداری کرد و این امر مانع از تکمیل مرحله دوم و به تأخیر افتادن شروع مرحله سوم شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور