زلنسکی با مردم اوکراین در جنگ است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین نه با روسیه بلکه با مردم اوکراین می‌جنگد.

زاخارووا گفت: «زلنسکی نه با روسیه بلکه با مردم اوکراین می‌جنگد تا آنها را نابود کند».

وی درباره امتناع رژیم کی‌یف از پذیرش هزار سرباز اسیر اوکراینی در چارچوب عملیات تبادل افزود: «زلنسکی عملا نه علیه روسیه بلکه علیه مردم اوکراین می‌جنگد. ماموریت او که توسط برخی برای او تعیین شده است، نابودی مردم اوکراین تحت پرچم ملی‌گرایی و نوعی هویت ملی غیرقابل درک است و در این فرآیند سعی در نابودی جسمی آنها دارد. مقام‌های فعلی کی‌یف به شهروندان اوکراینی چه زنده و چه مرده نیازی ندارند».

زاخارووا به سکوت رژیم کی‌یف درباره پذیرش هزاران سرباز اسیر اوکراینی در چارچوب عملیات تبادل اسرا تاکید کرد.

پیش از این «ولادیمیر مدینسکی»، دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس هیئت مذاکره کننده با اوکراین تاکید کرد که کی‌یف در جریان عملیات اخیر تبادل اسرا از بازگرداندن هزار سرباز از نیروهای مسلح خود خودداری کرد و این امر مانع از تکمیل مرحله دوم و به تأخیر افتادن شروع مرحله سوم شد.

