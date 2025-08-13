نخستوزیر استرالیا:
با یک فاجعه انسانی مهارنشدنی در غزه مواجه هستیم
نخستوزیر استرالیا گفت که گرسنگی در نوار غزه قابلقبول نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا امروز -چهارشنبه- گفت که مردم غزه از گرسنگی رنج میبرند و زندگی خود را از دست میدهند و این موضوع کاملا غیر قابل قبول است.
آلبانیز در گفتوگو با «ای بی سی» گفت: «اسرائیل در ماه مارس اعلام کرد که محدودیتی بر جریان کمکها به غزه اعمال میکند و ما عواقب آن را مشاهده میکنیم. ما با یک فاجعه انسانی مهارنشدنی در غزه مواجه هستیم».
وی ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت در غزه گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه غیر قابل دفاع است.
نخستوزیر استرالیا در پاسخ به این سوال که آیا گرسنگی دادن عمدی به مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی جنایت جنگی است یا خیر گفت: «قطعا چیزی نیست که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشد».