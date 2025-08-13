منابع آگاه خبر دادند:
نشست مجازی ترامپ و معاونش با زلنسکی و متحدان اروپایی
منابع آگاه گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا و معاونش در نشست مجازی با همتای اوکراینی و تعدادی از متحدان اروپایی شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی نیوز، دو مقام آمریکایی گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «جی. دی. ونس»، معاون او امروز -چهارشنبه- در- نشست مجازی با «ولودیمیر زلنسکی» و چندین متحد اروپایی شرکت خواهند کرد.
زلنسکی روز گذشته -سهشنبه- گفت که پس از تماس تلفنی هفته گذشته با ترامپ، «استیو ویتکاف»، مشاور کاخ سفید و رهبران اروپایی، نشانههایی از تمایل احتمالی روسیه برای پایان دادن به جنگ مشاهده میشود.
زلنسکی توضیح داد که ویتاوف طی این تماس تلفنی اعلام کرد که روسیه مایل به پایان دادن به جنگ یا حداقل برداشتن اولین گام به سوی آتشبس است.
وی افزود که همه شرکتکنندگان در این تماس تلفنی نسبت به این تحول مثبت بودند و آن را یک تغییر مهم دانستند.
کاخ سفید رسما اعلام کرد که نشست بین ترامپ و «ولادیمیر پوتین» روز جمعه درآلاسکا برگزار خواهد شد.