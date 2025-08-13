مادورو:
سازمان ملل ناتوان از توقف کشتار اسرائیل در غزه است
رئیسجمهور ونزوئلا، گفت که سازمان ملل متحد از توقف قتلعامهای اسرائیل در نوار غزه «ناتوان» است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، گفت که سازمان ملل متحد از توقف قتلعامهای اسرائیل در نوار غزه «ناتوان» است.
وی گفت که این سازمان بینالمللی «به شدت آسیب دیده است».
مادورو تأکید کرد که مردم فلسطین به دست اسرائیل در معرض قتل عام و نسلکشی قرار دارند.
وی افزود: «وقتی بمبی بر سر کودکان فلسطینی که در جستوجوی غذا (در غزه) هستند، میافتد، در واقع آن بمب بر سر مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرود میآید.»
وی خاطرنشان کرد که «بمبها و موشکهای پرتابشده توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر سر دفتر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، فرود میآیند».