خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی وزرای خارجه عربستان و آمریکا در ارتباط با غزه

گفت‌وگوی وزرای خارجه عربستان و آمریکا در ارتباط با غزه
کد خبر : 1673224
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور با همتای عربستانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تمی بروس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از گفت‌وگوی «مارکو روبیو» وزیرخارجه آمریکا به «فیصل بن فرحان» همتای عربستانی در رابطه با غزه خبر داد.

بروس گفت: «آن‌ها در رابطه با وضعیت غزه از جمله تلاش ها برای توسعه توضیع کمک های بشردوستانه، آزادسازی اسرا، گفت‌وگو کردند».

‌وزرای خارجه آمریکا و عربستان همچنین درباره دیگر مسائل منطقه‌ای   از جمله لبنان وسوریه نیز تبادل نظر کردند.

روبیو پیشتر در ماه آپریل، با بن فرحان در «واشنگتن» دیدار کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور