گفتوگوی وزرای خارجه عربستان و آمریکا در ارتباط با غزه
وزارت خارجه آمریکا در گفتوگوی وزیرخارجه این کشور با همتای عربستانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تمی بروس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از گفتوگوی «مارکو روبیو» وزیرخارجه آمریکا به «فیصل بن فرحان» همتای عربستانی در رابطه با غزه خبر داد.
بروس گفت: «آنها در رابطه با وضعیت غزه از جمله تلاش ها برای توسعه توضیع کمک های بشردوستانه، آزادسازی اسرا، گفتوگو کردند».
وزرای خارجه آمریکا و عربستان همچنین درباره دیگر مسائل منطقهای از جمله لبنان وسوریه نیز تبادل نظر کردند.
روبیو پیشتر در ماه آپریل، با بن فرحان در «واشنگتن» دیدار کرده بود.