به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سازمان مدیریت بحران هند در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۲۴۰ تن در ۲ ماه گذشته در در شمال این کشور در پی سیل‌ها و رانش‌های زمین جان خود را از دست داده‌اند.

این سازمان اعلام کرد: «شمار کشته شدگان در پی باران‌های موسمی به ۲۴۰ نفر رسیده است که شامل کشته شدن ۱۲۵ تن در حوادث مرتبط با بارش همچون رانش زمین، سیل و رگبار باران می‌شود . همچنین ۱۱۵ نفر دیگر نیز در پی حوادث جاده‌ای کشته شدند».

بر اساس گزارش، دو بزرگاه ملی در این منطقه مسدود است که سبب قطع شدن دسترسی حیاتی به این مناطق کوهستانی می‌شود.همچنین آب و برق در سرتاسر این منطقه نیز دچار اختلال شده است.

