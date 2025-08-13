به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه‌ها امروز-چهارشنبه- از تماس تلفنی رهبران کره شمالی و روسیه خبر دادند.

بر اساس گزارش، «کیم جنگ اون» رهبر کره شمالی و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در تماسی تلفنی درباره روابط رو به تعمیق و همچنین تلاش‌ها در جنگ علیه اوکراین گفت‌‍وگو کردند.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلم کرد: «پوتین در جریان این تماس که روز سه‌شنبه برقرار شد، از شجاعت، دلاوری و روحیه از خودگذشتگی ‌ای که سربازان کره شمالی هنگام نبرد در کنار نیروهای روس برای عقب راندن هجوم اوکراین به منطقه مرزی کورسک از خود به نمایش گذاشتند تقدیر کرد».

همچنین خبرگزاری تاس به نقل از منابعی در کرملین گزارش داد: «پوتین همچنین کیم را از جزئیات دیدار پش روی خود با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که برای جمعه پیش رو در آلاسکا برنامه ریزی شد مطلع کرد».

کیم نیز در این تماس به پوتین گفت که «پیونگ یانگ» کاملا از تمامی اقداماتی که از سوی رهبری روسیه در آینده، اتخاذ شود نیز حمایت می‌کند.

