نتانیاهو عقلش را از دست داده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کریستوفر لوکسون»، نخست‌وزیر نیوزیلند امروز -چهارشنبه- در حالی که کشورش در حال بررسی موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین است گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل عقلش را از دست داده است.

لوکسون با بیان اینکه کمبود کمک‌های بشردوستانه، آوارگی اجباری مردم و الحاق غزه کاملا وحشتناک است، تاکید کرد که نتانیاهو بسیار زیاده‌روی کرده است.

وی افزود: «فکر می‌کنم او عقل خود را از دست داده است. آنچه که ما شبانه روز مشاهده می‌کنیم، حمله به شهر غزه، کاملا غیرقابل قبول است».

لوکسون اوایل اخیرا اعلام کرد که نیوزیلند در حال بررسی به رسمیت شناختن یا نشناختن کشور فلسطین است.

استرالیا، متحد نزدیک نیوزیلند روز دوشنبه به کانادا، بریتانیا و فرانسه پیوست و قصد خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد.

