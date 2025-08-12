صدور احکام جدید بازداشت در پرونده فساد شهرداری استانبول
احکام جدید بازداشت در پرونده فساد شهرداری استانبول شامل ۱۴ کارمند و مقام رسمی صادر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، حکم بازداشت ۱۴ کارمند، نماینده شرکت و کارگر شهرداری استانبول امروز -سهشنبه- صادر شد.
طبق این گزارش، تیمهای اداره امنیت استانبول با موفقیت ۱۳ نفر از این فهرست را دستگیر کردند و یک نفر همچنان تحت تعقیب است.
در ادامه این گزارش آمده است که دادستانی عمومی استانبول در حال انجام تحقیقات گستردهای علیه متهمان از جمله «اکرم اماماوغلو»، شهردار بازداشتشده به اتهاماتی از جمله مدیریت یک سازمان جنایی، عضویت در یک سازمان جنایی، اخاذی، رشوهخواری، کلاهبرداری، کسب غیرقانونی اطلاعات شخصی و دستکاری در مناقصه انجام شده است.
در بیانیه دادستانی تاکید شده است: «تانر چتین، رئیس اداره مطبوعات و روابط عمومی شهرداری استانبول که قبلا دستگیر و تعلیق شده بود، در دوران ریاست جمهوری اماماوغلو تحت نظر مراد اونگون کار میکرد و گفته میشود که در آن دوره در پروندههای فساد دست داشته است».
طبق این گزارش، چتین به سازماندهی مناقصه برای شرکتهای نزدیک به خود متهم است که منجر به زیان عمومی از طریق سود مالی شخصی برای خودش و سازمان جنایی از شرکتهایی که در مناقصهها برنده شدهاند، شده است.
احکام بازداشت برای ۱۴ نفر که گفته میشود از این مناقصهها سود غیرقانونی کسب کردهاند، صادر شده است.