درخواست اتحادیه کارگران بلژیک علیه پروازها از بروکسل به تل آویو

اتحادیه کارگران بلژیک از کارگران فرودگاه بروکسل خواست تا با پروازها به تل آویو همکاری نداشته باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه کارگران بلژیک از کارگران فرودگاه بروکسل خواست تا با پروازها به تل آویو را همکاری نکنند.

اتحادیه ملی کارگران بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از کارگران فرودگاه بروکسل می‌خواهیم که با پروازها  به تل آویو همکاری نداشته باشند». 

در این بیانیه آمده است: «غزه و کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد نسل‌کشی و نقض قوانین بین‌المللی بوده‌اند».

اتحادیه کارگران بلژیک افزود: «ما  از کارگرانی که از مشارکت در عادی‌سازی روابط با اسرائیل خودداری می‌کنند، حمایت می‌کنیم».

 

