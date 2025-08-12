ابراز حمایت چین از تلاشهای صلحآمیز برای حل بحران اوکراین
چین از تلاشها برای دستیابی به راهحل مسالمتآمیز در زمینه اوکراین حمایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین از تلاشها برای دستیابی به راهحل مسالمتآمیز در زمینه اوکراین حمایت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین، حمایت کشورش را از تمام تلاشها برای دستیابی به حل و فصل مسالمتآمیز درگیری در اوکراین ابراز کرد.
وی خاطرنشان ساخت که پکن از تعامل بین روسیه و ایالات متحده استقبال میکند.
در بیانیهای که امروز -سهشنبه- توسط وزارت خارجه چین در مورد نشست قریبالوقوع «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکاییاش، که قرار است در ۱۵ آگوست برگزار شود، منتشر شد، آمده است: «چین از تمام تلاشهایی که به حل و فصل مسالمتآمیز بحران کمک میکند، حمایت میکند و از تعامل بین روسیه و ایالات متحده، بهبود روابط بین دو طرف و ارتقای تلاشها برای دستیابی به یک حل و فصل سیاسی مؤثر برای بحران اوکراین استقبال میکند.»