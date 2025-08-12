واکنش کره شمالی به طرح اسرائیل برای اشغال غزه

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، وزارت امور خارجه کره شمالی امروز -سه‌شنبه- از طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه انتقاد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در محکومیت اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این تصمیم، نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود و به وضوح نشان دهنده نیت جنایتکارانه اسرائیل برای تصرف سرزمین‌های فلسطینی است.

وی افزود که کره شمالی تصرف جنایتکارانه زمین توسط اسرائیل را که بحران انسانی در نوار غزه را تشدید و عمدا صلح و ثبات در خاورمیانه را تضعیف می‌کند، به شدت محکوم و رد می‌کند.

کره شمالی همچنین از اسرائیل خواست تا فورا حملات مسلحانه غیرقانونی علیه مردم فلطسین را متوقف و به طور کامل از نوار غزه عقب‌نشینی کند.

