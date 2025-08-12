خبرگزاری کار ایران
رسانه‌های عبری گزارش دادند:

الزام نتانیاهو به هر هفته ۳ بار حضور در داداگاه

رسانه‌های عبری از الزام نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هر هفته ۳ بار حضور در دادگاه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه های عبری امروز -سه شنبه- گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی موظف شده است تا هفته ای ۳ بار در ارتباط با پرونده‌های فساد مالی ددر دادگاه حاضر شود.

طبق این گزارش، نتانیاهو از ماه نوامبر ملزم به شرکت در سه جلسه هفتگی رسیدگی به پرونده‌های فساد خود خواهد بود.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد: «طبق اعلام قضات ناظر بر پرونده، نخست‌وزیر موظف است سه بار در هفته در دادگاه فساد خود که از ماه نوامبر آغاز می‌شود، حاضر شود».

این رسانه افزود: «این دادگاه از سال ۲۰۲۰ ادامه داشته است و نتانیاهو دو بار در هفته شهادت داده است و جلسات بی‌شماری به دلایل مختلف مربوط به مسئولیت‌های نخست‌وزیری، خستگی و بیماری او لغو یا کوتاه شده است».

طبق این گزارش، قضات همچنین دستور داده‌اند که ایده برگزاری جلسه های آتی در دادگاهی در «بیت شمش» واقع در غرب قدس به جای دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو بررسی شود.

 

انتهای پیام/
