کره شمالی رزمایش توپخانهای برگزار کرد
کره شمالی در آستانه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی رزمایش توپخانهای برگزار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند که پیونگ یانگ در حالی که سئول و واشنگتن برای آغاز رزمایشهای نظامی مشترک خود آماده میشوند، رزمایش توپخانهای را برای افزایش آمادگی رزمی خود انجام داده است.
طبق این گزارش، یگان های توپخانه تاکتیکی کره شمالی روز گذشته -دوشنبه- طبق یک برنامه آموزشی رزمی که توسط ستاد کل ارتش خلق کره تهیه شده بود، یک مسابقه تیراندازی برگزار کردند.
کره شمالی توضیح داد که هدف از این مسابقه، افزایش توانایی رزمی ارتش و افزایش آمادگی برای رویارویی نظامی است.
در این بیانیه آمده است که این رزمایشها فرصتی برای نشان دادن اراده قوی ارتش برای مهار کامل گروههای مسلح در مناطق مرزی و دفاع قابل اعتماد از امنیت کشور است.