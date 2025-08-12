خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر خارجه اردن با فرستاده آمریکا به دمشق در امان

کد خبر : 1672964
وزیر خارجه اردن و فرستاده ویژه آمریکا به دمشق پیش از برگزاری نشست سه‌جانبه با وزیر خارجه سوریه با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن با «توماس باراک»، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه اردن، این دیدار پیش از آغاز برگزاری نشست سه‌جانبه میان الصفدی، باراک و «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه انجام شده است.

پیشتر این وزیر اردنی با الشیبانی به صورت جداگانه دیدار کرده بود.

این نشست سه‌جانبه در مقر وزارت خارجه اردن و برای بررسی وضعیت سوریه و راه‌های حمایت از بازسازی آن برگزار می‌شود.

 

