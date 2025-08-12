دیدار وزیر خارجه اردن با فرستاده آمریکا به دمشق در امان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن با «توماس باراک»، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه اردن، این دیدار پیش از آغاز برگزاری نشست سه‌جانبه میان الصفدی، باراک و «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه انجام شده است.

پیشتر این وزیر اردنی با الشیبانی به صورت جداگانه دیدار کرده بود.

این نشست سه‌جانبه در مقر وزارت خارجه اردن و برای بررسی وضعیت سوریه و راه‌های حمایت از بازسازی آن برگزار می‌شود.

انتهای پیام/