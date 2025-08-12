رسانهها گزارش دادند:
رهبران آمریکا و کره جنوبی دیدار میکنند
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از برنامه نشست رئیسجمهور این کشور با همتای آمریکایی در حدود ۲ هفته دیگر خبر داد.
«کانگ یو-جونگ»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز -سهشنبه- اعلام کرد «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور این کشور و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی ۲۵ اوت، اولین نشست خود را در واشنگتن برگزار میکنند.
انتظار میرود در این نشست بر سر مسائل امنیتی و همکاری در زمینه صنایع پیشرفته مذاکره کنند.
این اولین سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایالات متحده از زمانی که در اوایل ماه ژوئن به این سمت رسید محسوب میشود.