رهبران آمریکا و کره جنوبی دیدار می‌کنند

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از برنامه نشست رئیس‌جمهور این کشور با همتای آمریکایی در حدود ۲ هفته دیگر خبر داد.

 «کانگ یو-جونگ»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور این کشور و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی‌ ‌‌۲۵ اوت، اولین نشست خود را در واشنگتن برگزار می‌کنند.

‌انتظار می‌رود در این نشست بر سر مسائل امنیتی و همکاری در زمینه صنایع پیشرفته مذاکره کنند.

‌‌این اولین سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایالات متحده از زمانی که در اوایل ماه ژوئن به این سمت رسید محسوب می‌شود.


 

