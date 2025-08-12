روسیه و بلاروس رزمایش مشترک برگزار میکنند
بلاروس و روسیه رزمایش مشترک برگزار میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بلاروس و روسیه رزمایش مشترک برگزار میکنند.
وزارت دفاع بلاروس امروز -سهشنبه- اعلام کرد که ارتشهای روسیه و بلاروس قرار است از ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر رزمایشهای استراتژیک مشترکی را در بلاروس برگزار کنند.
این وزارتخانه اعلام کرد که هدف از این رزمایشها، آزمایش قابلیتهای روسیه و بلاروس و «تضمین امنیت نظامی کشور اتحادیه و آمادگی آنها برای دفع تجاوز احتمالی» است.
بلاروس، نزدیکترین متحد روسیه، در چند سال گذشته شاهد وخامت روابط خود با همسایگان غربی و اوکراین بوده است، پس از آنکه مسکو از خاک بلاروس به عنوان پایگاهی برای حمله به کییف که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، استفاده کرد.