روسیه و بلاروس رزمایش مشترک برگزار می‌کنند

روسیه و بلاروس رزمایش مشترک برگزار می‌کنند
بلاروس و روسیه رزمایش مشترک برگزار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بلاروس و روسیه رزمایش مشترک برگزار می‌کنند. 

وزارت دفاع بلاروس امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که ارتش‌های روسیه و بلاروس قرار است از ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر رزمایش‌های استراتژیک مشترکی را در بلاروس برگزار کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد که هدف از این رزمایش‌ها، آزمایش قابلیت‌های روسیه و بلاروس و «تضمین امنیت نظامی کشور اتحادیه و آمادگی آنها برای دفع تجاوز احتمالی» است.

بلاروس، نزدیک‌ترین متحد روسیه، در چند سال گذشته شاهد وخامت روابط خود با همسایگان غربی و اوکراین بوده است، پس از آنکه مسکو از خاک بلاروس به عنوان پایگاهی برای حمله به کی‌یف که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، استفاده کرد.

 

