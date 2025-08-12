خبرگزاری کار ایران
مصر:

با استقرار نیروهای بین‌المللی برای توانمندسازی تشکیلات خودگردان ‌فلسطین مخالفتی نداریم

مصر آمادگی خود را برای حمایت از هرگونه ترتیبات بین‌المللی که به تشکیلات خودگردان ملی فلسطین امکان گسترش حاکمیت خود بر سرزمین‌های فلسطینی را بدهد، به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای توقف جنگ در غزه، اعلام کرد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مصر آمادگی خود را برای حمایت از هرگونه ترتیبات بین‌المللی که به تشکیلات خودگردان ملی فلسطین امکان گسترش حاکمیت خود بر سرزمین‌های فلسطینی را بدهد، به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای توقف جنگ در غزه، اعلام کرد‌.

«بدر عبدالعاطی»، وزیر ‌خارجه مصر، گفت که کشورش با استقرار نیروهای بین‌المللی برای توانمندسازی تشکیلات خودگردان ‌فلسطین در گسترش حاکمیت خود بر سرزمین‌های فلسطینی مخالفتی ندارد.

وی ‌در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر ‌خارجه ساحل عاج افزود که هدف از این تلاش‌ها جلوگیری از اجرای هرگونه تصمیم غیرمسئولانه توسط دولت اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی، گسترش دامنه اشغال و کنترل نوار غزه است.

وی افزود: «ما در حال انجام تماس‌های فشرده با شرکا و طرف‌های مربوطه هستیم تا نسبت به پیامدهای اظهارات غیرمسئولانه اسرائیل در مورد اشغال غزه هشدار دهیم و برای از سرگیری روند مذاکرات تلاش می‌کنیم.»

وی توضیح داد که این امر در صورت وجود اراده سیاسی برای دستیابی به توافقی که به جنگ پایان دهد، جریان کمک‌ها را تضمین کند، اسرا را آزاد کند و افق سیاسی برای تأسیس کشور فلسطین ایجاد کند، امکان‌پذیر است.

 

