به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آمریکایی گزارش دادند که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ارسال کمک‌های هوایی به غزه را غیرواقعی می‌داند و نیازهای ساکنان نوار غزه را برآورده نمی‌کند.

یک مقام کاخ سفید مدعی شد: «ما از راه‌حل‌های نوآورانه برای کمک به فلسطینیان در غزه استقبال و از هر تلاش موثری که غذا را برای مردم غزه فراهم کند و آن را از دسترس حماس دور نگه دارد، حمایت می‌کنیم».

این در حالی است که روزانه شماری از مردم فلسطین در صفوف دریافت کمک‌های به اصطللح بشر دوستانه آمریکایی -اسرائیلی- قربانی و شهید می‌شوند.

