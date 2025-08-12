خبرگزاری کار ایران
دولت ترامپ ارسال کمک‌های هوایی به غزه را غیرواقعی می‌داند

منابع آگاه گزارش دادند که دولت آمریکا ارسال کمک‌های هوایی به غزه را غیرواقعی می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آمریکایی گزارش دادند که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ارسال کمک‌های هوایی به غزه را غیرواقعی می‌داند و نیازهای ساکنان نوار غزه را برآورده نمی‌کند.

یک مقام کاخ سفید مدعی شد: «ما از راه‌حل‌های نوآورانه برای کمک به فلسطینیان در غزه استقبال  و از هر تلاش موثری که غذا را برای مردم غزه فراهم کند و آن را از دسترس حماس دور نگه دارد، حمایت می‌کنیم».

این در حالی است که روزانه شماری از مردم فلسطین در صفوف دریافت کمک‌های  به اصطللح بشر دوستانه  آمریکایی -اسرائیلی- قربانی و شهید می‌شوند.

 

