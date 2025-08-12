توافق چین و آمریکا برای تمدید تعلیق تعرفههای متقابل
چین و آمریکا برای تعلیق تعرفههای متقابل به مدت ۹۰ روز دیگر توافق کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین و آمریکا توافق کردند که تعلیق تعرفههای متقابل را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کنند.
طبق این گزارش، ایالات متحده و چین در بیانیهای مشترک اعلام کردند که در استکهلم به توافق رسیدهاند تا تعلیق تعرفههای متقابل را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کنند.
وزارت بازرگانی چین امروز -سهشنبه- اعلام کرد که پکن تمام اقدامات لازم را برای تعلیق تعرفهها و حذف سایر موانع غیرتعرفهای انجام خواهد داد.
از سوی دیگر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا عصر روز گذشته -دوشنبه- اعلام کرد که دستور اجرایی تمدید تعلیق تعرفهها بر کالاهای چینی را تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ امضا کرده است.