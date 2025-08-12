خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو وضعیت غزه را انکار می‌کند

نخست‌وزیر استرالیا تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی وضعیت غزه را انکار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، « آنتونی آلبانیزی»، نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر  رژیم صهیونیستی  وضعیت انسانی در نوار غزه را انکار می‌کند.

آلبانیزی تاکید کرد: «بی‌میلی دولت نتانیاهو به شنیدن  حرف متحدانش در تصمیم ما برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین نقش داشته است».

«گوئیدو کرستو»  وزیردفاع ایتالیا  نیز پیشتر تاکید کرده بود  که اقدامات رژیم صهیونیستی  در غزه  غیرقابول قبول و نشان‌دهنده این است که دولت این رژیم عقل و انسانیت خود را از دست داده است.

وزیر دفاع ایتالیا در یک مصاحبه گفت: «ما نه با یک عملیات نظامی با تلفات جانبی  رو به رو نیستیم، بلکه  با انکار کامل قوانین و ارزش‌های اساسی انسانیت رو به رو هستیم».

وی افزود: «ما به کمک‌های بشردوستانه متعهدیم اما اکنون باید، فراتر از محخکومیت، راهی جهت مجبور ساختن نتانیاهو برای درست فکر کردند بیابیم».

 

