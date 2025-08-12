ترانپ:
روسیه میداند چگونه در جنگها پیروز شود
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا در نشستی خبری در کاخ سفید ضمن ستایش از روسیه گفت که این کشور قدرتمند میداند چگونه در جنگها پیروز شود.
رئیسجمهوری آمریکا گفت: «روسها قوی هستند و به همین خاطر مدام میجنگند. روسیه هیتلر را شکست داد. ما (آمریکا) هم او را شکست دادیم. روسیه پیش از آن ناپلئون را هم شکست داده بود.»
وی افزود که تصمیم «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه برای سفر به آلاسکا برای دیدار با خود را «اقدامی بسیار احترامآمیز» عنوان کرد.
ترامپ افزود: «به نظرم این بسیار احترام آمیز است که رئیسجمهور روسیه به کشور ما میآید، به جای آنکه ما به کشور او برویم یا آنکه کشور سومی در این میان دخیل شود. به نظرم مکالماتی سازنده خواهیم داشن.»