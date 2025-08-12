خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی رهبران چین و برزیل

گفت‌وگوی تلفنی رهبران چین و برزیل
کد خبر : 1672779
لینک کوتاه کپی شد.

رهبران چین و برزیل گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به  نقل از رویترز، رهبران چین و برزیل گفت‌وگو کردند. 

به گزارش ‌رسانه‌های دولتی چین، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، و «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در یک تماس تلفنی درباره نقش گروه کشورهای بریکس و تجارت دوجانبه گفت‌وگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبران روز دوشنبه به مدت یک ساعت با یکدیگر صحبت کردند و در مورد نقش گروه ۲۰ و بریکس در دفاع از چندجانبه‌گرایی به توافق رسیدند.»

به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی روابط بین دو کشور را «در بهترین حالت خود در تاریخ» توصیف کرد و گفت که هر دو باید برای مقابله با چالش‌های جهانی و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین با یکدیگر همکاری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور