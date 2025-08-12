به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رهبران چین و برزیل گفت‌وگو کردند.

به گزارش ‌رسانه‌های دولتی چین، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، و «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در یک تماس تلفنی درباره نقش گروه کشورهای بریکس و تجارت دوجانبه گفت‌وگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبران روز دوشنبه به مدت یک ساعت با یکدیگر صحبت کردند و در مورد نقش گروه ۲۰ و بریکس در دفاع از چندجانبه‌گرایی به توافق رسیدند.»

به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی روابط بین دو کشور را «در بهترین حالت خود در تاریخ» توصیف کرد و گفت که هر دو باید برای مقابله با چالش‌های جهانی و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین با یکدیگر همکاری کنند.

انتهای پیام/