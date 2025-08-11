سخنگوی استارمر:
نگران هدف قرار گرفتن مکرر خبرنگاران در غزه هستیم
بریتانیا به ترور چندین خبرنگار الجزیره از سوی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا، پس از کشته شدن پنج خبرنگار در حمله هوایی اسرائیل، گفت که او «به شدت نگران» هدف قرار گرفتن مکرر خبرنگاران در غزه است.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت: «ما به شدت نگران هدف قرار گرفتن مکرر خبرنگاران در غزه هستیم.»
وی افزود: «خبرنگارانی که درگیریها را پوشش میدهند، تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه محافظت میشوند و خبرنگاران باید بتوانند بدون ترس و به طور مستقل گزارش دهند و اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که خبرنگاران میتوانند کار خود را با خیال راحت انجام دهند.»