به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران فلسطینی در غزه توسط رژیم صهیونیستی، با حمله به چادر آنها را محکوم کرده و آن را نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

این دفتر در پستی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه از اکتبر ۲۰۲۳ سال تاکنون دست‌کم ۲۴۲ روزنامه‌نگار فلسطینی در غزه به شهادت رسیده‌اند اعلام کرد: «اسرائیل باید به همه غیرنظامیان، از جمله روزنامه‌نگاران، احترام بگذارد و از آنها محافظت کند».

در این بیانیه‌ همچنین اعلام شد: «ما خواستار دسترسی فوری، ایمن و بدون مانع همه روزنامه‌نگاران به غزه هستیم».

