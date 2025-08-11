طرح اسرائیل برای اشغال غزه یک فاجعه حتمی است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرد که طرح اسرائیل برای اشغال غزه یک فاجعه حتمی و نشان دهنده خطری بی‌سابقه است.

ماکرون افزود که اسرای اسرائیلی و ساکنان غزه اولین قربانیان استراتژی جدید اسرائیل خواهند بود.

وی از دولت اسرائیل خواست تا فورا با آتش‌بس دائمی به جنگ پایان دهد.

ماکرون پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به دستور سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم و دستیابی به ثبات در نوار غزه را داد.

