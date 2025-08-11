خبرگزاری کار ایران
طرح اسرائیل برای اشغال غزه یک فاجعه حتمی است

رئیس‌جمهور فرانسه طرح اسرائیل برای اشغال غزه را یک فاجعه حتمی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرد که طرح اسرائیل برای اشغال غزه یک فاجعه حتمی و نشان دهنده خطری بی‌سابقه است.

ماکرون افزود که اسرای اسرائیلی و ساکنان غزه اولین قربانیان استراتژی جدید اسرائیل خواهند بود.

وی  از دولت اسرائیل خواست تا فورا  با آتش‌بس دائمی به جنگ پایان دهد.

ماکرون پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به دستور سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم و دستیابی به ثبات در نوار غزه را داد.

 

