وزیر دفاع ایتالیا:
اسرائیل، انسانیت خود را از دست داده است
وزیردفاع ایتالیا در اضهاراتی اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را غیرقابل قبول دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گوئیدو کرستو» وزیردفاع ایتالیا گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه غیرقابول قبول و نشاندهنده این است که دولت این رژیم عقل و انسانیت خود را از دست داده است.
وزیر دفاع ایتالیا در یک مصاحبه گفت: «ما نه با یک عملیات نظامی با تلفات جانبی رو به رو نیستیم، بلکه با انکار کامل قوانین و ارزشهای اساسی انسانیت رو به رو هستیم».
وی افزود: «ما به کمکهای بشردوستانه متعهدیم اما اکنون باید، فراتر از محخکومیت، راهی جهت مجبور ساختن نتانیاهو برای درست فکر کردند بیابیم».