اسرائیل، انسانیت خود را از دست داده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گوئیدو کرستو» وزیردفاع ایتالیا گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه غیرقابول قبول و نشان‌دهنده این است که دولت این رژیم عقل و انسانیت خود را از دست داده است.

وزیر دفاع ایتالیا در یک مصاحبه گفت: «ما نه با یک عملیات نظامی با تلفات جانبی رو به رو نیستیم، بلکه با انکار کامل قوانین و ارزش‌های اساسی انسانیت رو به رو هستیم».

وی افزود: «ما به کمک‌های بشردوستانه متعهدیم اما اکنون باید، فراتر از محخکومیت، راهی جهت مجبور ساختن نتانیاهو برای درست فکر کردند بیابیم».

