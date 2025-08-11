تسلیم اراضی اوکراین پذیرفتنی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک» وزیرخارجه لهستان در جمع خبرنگاران گفت که کشورهای اروپایی توافقی برای نزاع اوکراین که شامل تسلیم اراضی به «مسکو» باشد را نمی‌پذیرند، چرا که آنها نمی‌خواهند روسیه قدرتمندتر شود.

تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «مقامات روسیه باید درک کنند که غرب، کشورهای اروپایی، شرایط روسیه(واگذاری احتمالی اراضی از سوی اوکراین) را نخواهند پذیرفت».

وی افزود: « نمی‌توانیم به روسیه اجازه دهیم که از جنگ قدرتمندتر خارج شود».

نخست وزیر لسهتان همچنین تاکید کرد که تبادل اراضی احتمالی میان مسکو و «کی‌یف» بدون حضور اوکراین نمی‌تواند مورد بحث قرار بگیرد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هشتم آگوست گفت که واشنگتن در حال پیشنهاد تسلیم اراضی از سوی کی‌یف در ازای بازگرداندن برخی از مناطق اوکراینی تحت کنترل مسکو است.

وی همچنین هشدار داد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین باید آماه باشد تا چیزی را امضا کند.

انتهای پیام/