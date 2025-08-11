به گزارش ایلنا به نقل زا راشاتودی، وبسایت «لندماین» آلاسکا گزارش داد که دیدار میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی ممکن است در تفریحگاه «آلیسکا» در شهر توریستی «گوردوود» برگزار شود.

این سایت در پلتفرم ایکس نوشت: «ما اطلاعاتی دریافت کرده‌ایم که دیدار پوتین-ترامپ ممکن استن در تفریحگاه آلیسکا در گوردوود برگزار شود».

این وبسایت افزود: «به طور قابل توجهی از ۱۲ تا ۱۶ آگوست امکان رزرو در سیستم پذیش هتل وجود ندارد».

کرملین و کاخ سفید پیش‌تر اعلام کردند پوتین و ترامپ در تاریخ پانزدهم آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار می‌کنند.

انتهای پیام/