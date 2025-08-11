خبرگزاری کار ایران
نشست سه‌جانبه اردن با آمریکا و سوریه درباره تحولات سویداء

امان فردا -سه‌شنبه- میزبان نشست سه‌جانبه با آمریکا و سوریه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، امان، پایتخت اردن، فردا -سه‌شنبه- میزبان نشستی سه‌جانبه خواهد بود که نمایندگانی از اردن، سوریه و ایالات متحده را برای بررسی آخرین تحولات استان سویداء در جنوب سوریه و راه‌های پیشبرد تلاش‌ها برای بازسازی و تقویت ثبات در این منطقه  گرد هم می‌آورد.

وزارت خارجه اردن اعلام کرد که «ایمن صفدی»، وزیر خارجه این کشور، «اسعد الشیبانی»، همتای او در دولت انتقالی سوریه و «توماس باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده در سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه، به همراه هیئت‌های رسمی از سه کشور در این نشست شرکت خواهند کرد.

طبق این گزارش، قرار است صفدی در حاشیه این نشست، مذاکرات دوجانبه جداگانه‌ای با الشیبانی و باراک برای بررسی جنبه‌های همکاری دوجانبه و مسائل منطقه‌ای مربوط به وضعیت سوریه انجام دهد. 

دربیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: «اردن فردا سه‌شنبه میزبان نشست مشترک اردنی-سوری-آمریکایی خواهد بود تا وضعیت سوریه و راه‌های حمایت از روند بازسازی این کشور بر اساس مبانی که امنیت، ثبات و حاکمیت آن را تضمین، آرمان‌های مردم برادر آن را محقق و حقوق همه سوری‌ها را حفظ می‌کند، مورد بحث قرار گیرد». 

 

 

